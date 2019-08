Luke Cage: Mike Colter è disposto a partecipare a una terza stagione

A quasi un anno di distanza dalla cancellazione di Luke Cage e Iron Fist da parte di Netflix, Mike Colter non sembra ancora disposto ad abbandonare il suo personaggio.

Mentre si trovava a promuovere Evil, la nuova serie CBS in cui comparirà come protagonista, l’attore ha risposto ad alcune domande circa la possibilità di un ritorno di Power Man, magari sulla nuova piattaforma Disney+.

“Tutto è possibile. È tutta questione di programmazione”. Colter si è detto entusiasta di un possibile cambio di carattere per Luke Cage. “Sento il bisogno di vedere dove sta andando e quale sarà la sua storia. Tutti si stanno chiedendo cosa avrebbe fatto nella terza stagione”. Al momento, però, è concentrato su come evolvere nel corso della propria carriera e continuare a crescere, ma non esclude di poter tornare a far parte del Marvel Cinematic Universe. “Come attore, sei sempre alla ricerca di opportunità diverse. Fino a quando sei impegnato in progetti stimolanti, non guardi indietro cercando di capire cosa altro avresti potuto fare con i personaggi che hai già interpretato. Sono concentrato sul futuro e non sul passato, ma sono sempre disposto a rifare qualcosa. Sono cose che capitano”.

In precedenza, Colter si era già espresso sulla terza stagione di Luke Cage, che al momento non vede la luce. Voi vorreste un recupero della serie?