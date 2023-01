Luke Cage, Mike Colter gela i fan Marvel su un suo ritorno: 'Preferirei fare altre cose'

Nel corso di un'intervista con Screen Rant, Mike Colter ha parlato dell'esperienza avuta nel corso delle due stagioni di Luke Cage andate in streaming su Netflix e delle possibilità di un suo eventuale ritorno nei panni del personaggio per l'esordio nel Marvel Cinematic Universe, al pari di vecchi colleghi come Charlie Cox e Vincent D'Onofrio.

Sebbene in passato sia rimasto sempre molto aperto all'eventualità di un reboot di Luke Cage, stavolta Colter è apparso più pessimista in merito, anche in virtù del fatto che gli piacerebbe affrontare sfide diverse nel corso della sua carriera.

"Sono sicuro che ci sarebbero altre cose da fare [con il personaggio]. Voglio dire, non abbiamo raccontato tutto. Ma questo è il personaggio della Marvel. Io lo vedo come una buona occasione per interpretare quel ruolo, ma poi è il loro personaggio. Possono farci quello che vogliono, e buona fortuna. Se mi chiameranno, ne parleremo".

Colter, quindi, ha proseguito parlando del ritorno di Charlie Cox in Daredevil: "Sono felice che Charlie torni a fare Daredevil perché so che ama davvero quel personaggio. Ma io ho avuto una bella esperienza. Ho apprezzato molto l'opportunità, ma vorrei concentrarmi e provare altre cose. Non mi sono mai guardato indietro, ma Luke Cage è stata una grande opportunità".

Il finale della seconda stagione di Luke Cage ha visto l'eroe di Harlem decidere di affrontare la corruzione e il crimine dall'interno, prendendo il controllo del Paradiso di Harlem. C'era sicuramente molto altro da raccontare su Luke Cage, e l'esplorazione delle conseguenze dell'acquisizione del Paradiso di Harlem e il modo in cui poteva continuare la sua missione stavano solo grattando la superficie di quelle storie e di quel mondo.

Tuttavia, la risposta di Colter nell'intervista lascia intendere che al momento non ci siano piani per un esordio di Luke Cage nel MCU.