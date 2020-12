Luke Cage, Mike Colter non ha ricevuto nessuna proposta per entrare nel MCU

Con l'inizio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ormai alle porte, dopo un 2020 a dir poco travagliato, il pubblico fantastica su new entry e ritorni. Se Spider-Man 3 è ormai un caso a parte, con le mille voci che girano intorno al multiverso e a vecchi e nuovi personaggi, in questi discorsi non si parla mai di Luke Cage.

A quanto pare, per il momento non è in programma un ingresso nel MCU per il personaggio, interpretato da Mike Colter nelle due stagioni della serie Neflix. Ne ha parlato lo stesso attore in una recente intervista con ComingSoon.net.

"Devo dire che raramente ci penso in termini di cosa succederà o potrebbe succedere, ma so che i fan vorrebbero rivedere il personaggio" ha spiegato Colter, protagonista anche di una serie Netflix sulla quarantena. "Interpretarlo è stato un onore, ma non so cosa riserverà il futuro, sono concentrato su Evil e ho alcuni film al momento sospesi. Se succede qualcosa, mi piacerebbe avere una conversazione con loro, ma non sto trattenendo il respiro, sono contento in ogni caso."

Da Kevin Feige, quindi, nessuna proposta per Mike Colter, e di Luke Cage non si parla. Quella di Charlie Cox, che tornerà a interpretare Matt Murdock / Daredevil, sembra in questo senso l'unica eccezione.

