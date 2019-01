Luke Cage: Mike Colter parla del futuro incerto dell'Eroe di Harlem

Se da un lato i fan sono in visibilio per i trailer della seconda stagione di The Punisher, dall'altro sono ancora in molti ad essere rattristati per l'improvvisa cancellazione, da parte di Netflix, degli show con protagonisti alcuni tra gli eroi più dark dell'universo Marvel. Ce ne parla Mike Colter, interprete di Luke Cage nell'omonima serie.

Intervistato da ComicBook.com in occasione del Wizard World di New Orleans, l'attore statunitense (celebre proprio per la sua interpretazione nella serie dedicata all'Eroe di Harlem, nonché per la sua incredibile somiglianza col personaggio del fumetto), ha commentato la recente cancellazione della serie, dell'importanza del sostegno dei fan e del potenziale -anche se improbabile- revival delle avventure sul personaggio.

Queste le parole di Colter:

"È stato agrodolce. La cosa mi ha un po' preso alla sprovvista. Forse non sono rimasto shockato come molti altri perché ero più vicino a scoprire la verità." Colter, che ha rivestito i panni del personaggio nelle due stagioni di Luke Cage, ma anche come comprimario in The Defenders e in Jessica Jones, sostiene di aver intravisto che qualcosa non quadrasse, già durante le fasi iniziali dei lavori per la terza stagione della serie: "vi erano alcune cose, alcuni segnali, che non mi sembravano quadrare. Nonostante avessimo avuto un confronto interno (con un certo numero di persone vicine al progetto) e avessimo iniziato a scrivere la sceneggiatura, ci sono stati tanti momenti di "stallo", nonché date di scadenza, che venivano fissate e poi annullate.

Colter dichiara poi: "alcune cose avevano cominciato a sembrare strane. Così, quando ciò è accaduto (la cancellazione della serie, ndr), io ero rimasto sì shockato, ma non più di tanto."

Nonostante l'interruzione dei piani (o del progetto Defenders, se così vogliamo chiamarlo), sono in molti a sperare in un eventuale ritorno dell'eroe di Harlem in una prossima produzione legata al vasto Marvel Cinematic Universe (di cui le serie Netflix fanno parte, seppur con lievi accenni al medium cinematografico). Si spera che Luke possa fare capolino nelle avventure di un comprimario (come Jessica Jones) oppure direttamente nei film dei Marvel Studios.

A tal proposito, Colter è speranzoso, seppur non totalmente ottimista: "non credo che si tratti necessariamente di qualcosa che dipende dai fan. Credo che questo (il revival, ndr) dipenda dai piani alti, quindi dal network e dalla casa di produzione, e che troverà il modo di risolversi, in un modo o nell'altro. Serve solo un po' di tempo. Magari mi sbaglio, magari no. Ma non credo che l'intervento dei fan -nonostante il loro sostegno sia davvero gradito e apprezzato- possa far cambiare qualcosa. Ritengo però che, semmai la serie dovesse tornare in auge, lo farà perché i fan vogliono che torni. Il loro impegno non sarà invano, ma potrebbe non dare i suoi frutti nel prossimo futuro."

Parole che lasciano senz'altro trasparire l'amarezza dell'attore, in merito al fato riservato alla serie che lo vedeva protagonista. D'altro canto, Luke Cage era riuscito a costruirsi un valido background alle spalle, grazie alle avventure da solista e ai team-up con gli altri eroi.

Solo il tempo saprà dirci quale futuro attende il mitico eroe dalla pelle indistruttibile. Nel frattempo, cogliamo l'occasione per rivolgere a voi, cari lettori, la seguente domanda:

Vi piacerebbe rivedere Luke Cage in un'eventuale terza stagione della serie, oppure in un ipotetico team-up con l'Immortale Iron Fist, seguendo le orme del fumetto degli Eroi in Vendita?

