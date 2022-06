Luke Cage, Mike Colter sulla possibilità di un reboot Marvel: 'Tutto è possibile'

Dopo l'annuncio della nuova serie su Daredevil, i fan della Marvel stanno cominciando a chiedersi se anche le altre serie Marvel/Netflix otterranno lo stesso trattamento per nuovi show in futuro previsti per la piattaforma Disney Plus. Interpellato in merito, la star Mike Colter ha parlato della possibilità di rivedere ancora il suo Luke Cage.

In una recente apparizione al Rich Eisen Show, la star di Luke Cage ha dichiarato che c'è "sempre" la possibilità che il personaggio possa tornare nel Marvel Cinematic Universe con una serie tutta nuova.

"C'è questa possibilità, credo, solo che non so quanto sia probabile, e non ho nulla di tangibile su cui basarmi", ha detto Colter al conduttore radiofonico riguardo alla possibilità di un reboot. "La gente mi chiede sempre: 'È possibile?' e io rispondo: 'Tutto è possibile'. Vivono di voci e io rispondo: 'Voglio dire, ne sai quanto me'. La gente legge quegli articoli, è ha la stessa quantità di informazioni che ho io".

Anche se la possibilità esiste, Colter ha ammesso che la prima volta che si è cimentato con il personaggio è stato stancante a causa del livello di fisicità necessario durante la produzione.

"Sarei aperto a farlo, sì. Voglio dire, mi sono divertito molto e ormai mi sono preso una bella pausa da tutta quella azione, in termini di azione fisica, per quel che riguarda le riprese di una serie di supereroi", ha continuato l'attore. "Quindi sarei pronto a farlo di nuovo, ma quando me ne sono andato ero piuttosto stanco fisicamente. È come, sapete, quando si pratica uno sport, si ha bisogno di una piccola pausa stagionale. Quindi è stato divertente prendersi una pausa, sapete?".

Nel frattempo, qualche settimana fa Luke Cage e Jessica Jones sono stati visti insieme: che la notizia del reboot sia imminente?