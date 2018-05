Luke Cage: nella seconda stagione arrivano Ghostface Killah, Faith Evans e molti altri

Secondo quanto riportato da Billboard, nella seconda e attesa stagione di Luke Cage faranno il loro esordio alcuni noti personaggi del mondo della musica.

Infatti, accanto al Cottonmouth di Mahershala Ali, nella prima stagione c’è stato spazio anche per numerose star provenienti dal mondo della musica come Sharon Jones & The Dap Kings e Method Man, quest’ultimo ha anche avuto un ruolo minore nello show.

A quanto pare anche nella seconda stagione, in arrivo a giugno, gli ospiti musicali non saranno da meno; la lista dei partecipanti include infatti Ghostface Killah, Rakim, Joi & D-Nice, Gary Clark Jr., Esperanza Spalding, Christone ‘Kingfish’ Ingram, Stephen Marley, Jadakiss, e KRS-One. Inoltre, dopo aver fatto un’apparizione nella stagione precedente, tornerà anche Faith Evans. È molto probabile che sentiremo le loro canzoni all’Harlem’s Paradise di Mariah Dillard (Alfre Woodard), ma sembra che – come accaduto con Method Man nella prima stagione – uno di loro abbia composto una canzone originale appositamente per lo show.

“Non solo lo avremo in Luke Cage 2, ma canterà una canzone proprio su Luke Cage. È una manna dal cielo”. Infatti, Rakim eseguirà una canzone originale nella seconda stagione.

La seconda stagione di Luke Cage arriverà presto su Netflix e, come forse ricorderete, vedremo anche Finn Jones al fianco dell'eroe di Harlem, nuovamente nei panni dell'Immortale Pugno di K'un Lun, Iron Fist. Il debutto sulla piattaforma digitale avverrà il prossimo 22 giugno.

Nel cast, oltre a Mike Colter, rivedremo Simone Missick, Rosario Dawson, Alfre Woodard, Danny Johnson e Theo Rossi. Tra le new entry anche Gabrielle Dennis, Thomas Q. Jones ed il compianto Reg E. Cathey. L'attore Finn Jones, interprete di Danny Rand/Iron Fist, sarà una guest-star.

Questa la sinossi diffusa dalla Marvel: "Dopo aver riabilitato il proprio nome, sulle strade di Harlem Luke Cage è diventato una celebrità con una reputazione inscalfibile come la sua pelle. Ma questa visibilità non ha fatto che aumentare il suo bisogno di proteggere la comunità e di scoprire chi è in grado di salvare e chi no. Con l'ascesa di un altro temibile nemico, Luke è costretto a varcare il confine sottile che separa gli eroi dai cattivi."