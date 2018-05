Luke Cage: Rosario Dawson non è sicura di continuare

Rosario Dawson si è detta incerta sul suo futuro nello show Marvel, Luke Cage, dove interpreta il ruolo di Claire Temple, interesse amoroso del protagonista. Molto nota per i suoi ruoli cinematografici, dal 2015 Rosario Dawson si è fatta notare anche nel campo degli adattamenti tv di celebri fumetti, come nello show Daredevil.

Con la seconda stagione su Netflix dal 22 giugno, in Luke Cage il personaggio di Claire si è fatto sempre più importante. E mentre i fan scopriranno tra meno di un mese cosa riserva il futuro a Claire e Luke (Mike Colter), sembra che l'attrice stia guardando oltre la serie e il suo futuro nello show Marvel.

Secondo ScreenGeek, Rosario Dawson ha ammesso al MCM London Comic Con di essere aperta alla possibilità di non continuare con lo show, anche in base ai propri impegni da genitore:"Non so se tornerò dopo questa seconda stagione, ad essere onesti, ma sono stati anni incredibili. Sono stata in molti show differenti. Voglio dire, non so se faranno una terza stagione di Luke Cage o se magari troveranno il modo d'inserirmi in The Punisher, così per dire di aver fatto tutte le serie. Ma mia figlia va al liceo quindi vorrei non lavorare a 300 miglia di distanza".

Il personaggio di Rosario Dawson potrebbe tornare in Daredevil, oppure potrebbe essere inserito in The Punisher. In ogni caso è possibile che Claire Temple torni in almeno uno degli show Marvel per il piccolo schermo.

Luke Cage è diventato una celebrità ad Harlem ma la fama ha fatto accrescere il suo bisogno di proteggere la comunità cercando di affrontare la linea sottile che divide un eroe da un criminale.