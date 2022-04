Luke Cage, lo showrunner commenta il taglio del tributo a Reg E. Cathey: 'Perché farlo?'

Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi la decisione di Disney+ di rimuovere alcuni tributi dalle serie Marvel-Netflix appena aggiunte al catalogo. Tra queste, c'è il tributo a Reg E. Cathey, sulla cui rimozione è intervenuto direttamente lo showrunner di Marvel's Luke Cage.

I fan di Luke Cage si sono ribellati alla decisione di Disney+, esprimendo tutto il loro dissenso. Lo stesso è accaduto anche per il tributo a Stan Lee in The Punisher. Ma se in questo secondo caso la scelta sembra più comprensibile, poiché in molti avevano fatto notare l'accostamento poco opportuno a una scena molto violenta con protagonista il Frank Castle di Jon Bernthal, nel caso della serie su Luke Cage sono in molti a non comprendere le ragioni della decisione di Disney+.

In primis lo showrunner Cheo Hodari Coker, che ha affidato a Twitter il suo commento in merito: "Voglio dire, perché farlo? Reg E. Cathey era una parte del cuore e dell'anima della stagione 2 di Luke Cage. Non ci siamo sentiti obbligati a dedicarla a lui solo perché era morto, ci siamo sentiti in dovere di farlo perché gli volevamo bene ed era una forza galvanizzante" ha detto Coker, ricordando l'attore che nella serie ha interpretato il reverendo James Lucas.

Le celebrazioni per l'arrivo delle serie sui Defenders si sono presto infrante sulle polemiche relative a questa sorta di censura che avrebbe intaccato anche una delle serie del Marvel Cinematic Universe: alcuni fan hanno evidenziato che le scene violente di Falcon and The Winter Soldier sarebbero state sottoposte a tagli e ritocchi per renderla meno violenta.