Luke Cage: Simone Missick su un potenziale revival e il suo finale ideale per Misty

Con la cancellazione di Luke Cage, Daredevil e tutte le serie Marvel/Netflix il MCU si è spostato definitivamente su Disney+ per una completa integrazione tra gli show e i film del franchise. Intervistata da Decider ai TCA, però, l'interprete di Misty Knight Simone Missick ha aperto ad un possibile revival di Luke Cage "alla Veronic Mars".

"La cosa divertente è che da attore vuoi sempre questo colpo al cuore dove pensi 'Davvero?!' e poi leggi l'articolo e vedi che è scritto da un certo BobO Jones" ha scherzato l'attrice. "Prego che questo show, All Rise, vada avanti per stagioni e stagioni. E poi se la mia schedule lo permette prego che esca fuori qualcosa alla Veronica Mars tipo "Ehi dove sono loro adesso?" - sarebbe fantastico."

Missick ha poi rivelato il suo finale ideale per Misty Knight: "Avrei voluto vederla onorata con un braccio bionico d'oro fatto da Tony Stark. Avrei voluto che Tony venisse in persona da me per darmelo. E dopo avrei voluto vederla in giro con Sam Wilson come Captain America. Sai cosa voglio dire? Attiva 24 ore su 24, non più come agente di polizia. E poi nei weekend a fare cose insieme a Collen Wing come Figlia del Drago. C'era molto potenziale per quel personaggio e quella storyline. Non è stato facile vederle finire in quel modo."

E a voi piacerebbe vedere un revival di Luke Cage? O magari di qualche altra serie Marvel/Netflix? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto. Nel frattempo qui potete trovare la nostra recensione di Luke Cage 2.