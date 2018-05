Luke Cage solleva il peso del mondo in questa nuova clip della seconda stagione!

Tutto il peso dell'orbe terracquo pare posarsi sulle spalle del nostro eroe Luke Cage, in questa nuova clip di promozione della seconda stagione del serial targato Marvel/Netflix.

In questa nuova clip rilasciata da Netflix, l'eroe di Harlem deve vedersela con alcuni vicini di casa, che iniziano a vedere delle crepe nella sua reputazione di eroe invincibile.

Dopo aver ripulito il suo nome, Luke Cage è diventato molto famoso in città e tutti iniziavano, come dire, a prenderlo come modello, a guardare a lui come qualcuno che può effettivamente proteggerli, grazie alla sua corazza invincibile. Ma non tutto va come Luke spera!

C'è chi dubita di lui e l'eroe cerca di tranquillizzare tutti sul fatto che le cose andranno bene... Ma forse inizia a dubitarne anche lui, chissà?

La seconda stagione di Luke Cage arriva su Netflix il prossimo 22 giugno!