Luke Evans, la star di Lo Hobbit protagonista della serie Echo 3 su Apple TV+

Luke Evans è stato scelto per recitare nella serie drammatica e d'azione Echo 3 per Apple TV+, creata e sviluppata dal premio Oscar Mark Boal per Apple Studios e Keshet Studios. Evans recita per la prima volta in uno show Apple e sarà il volto di uno dei nuovi progetti realizzati dalla piattaforma streaming della multinazionale di Cupertino.

Echo 3 è ambientata in Sudamerica e segue le vicende di Amber Chesborough, una brillante giovane scienziata, cuore emotivo di una piccola famiglia americana. Quando la donna scompare al confine tra Venezuela e Colombia, suo fratello e suo marito - due uomini con una profonda esperienza militare e con un passato complicato - lottano per ritrovarla in uno stratificato dramma personale sullo sfondo di una guerra segreta.



Luke Evans è stato scelto per interpretare il ruolo di Bambi, fratello di Amber. La serie è composta da 10 episodi ed è basata sulla pluripremiata When Heroes Fly, creata da Omri Givon e ispirata all'omonimo romanzo di Amir Gutfreund. Echo 3 verrà girato con dialoghi in inglese e spagnolo.

Mark Boal è lo showrunner insieme a Jason Horwitch. Luke Evans farà parte del cast di Pinocchio di Robert Zemeckis mentre in passato ha ricoperto ruoli in film e serie tv come Scontro tra titani, Fast & Furious 6, la trilogia di Lo Hobbit e Draculta Untold, oltre ad aver interpretato Gaston in La bella e la bestia targata Disney, con protagonista Emma Watson.



Apple è molto attiva sul fronte televisivo e nelle scorse ore è stata pubblicata la prima immagine di Joseph Gordon-Levitt protagonista in Mr. Corman, a breve su Apple TV+.