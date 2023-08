Luke Perry, il commovente ricordo del cast di Riverdale: 'Era un oracolo per noi'

Il prossimo mercoledì Riverdale chiuderà i battenti dopo una storia durata per ben sette stagioni, così il cast ha voluto celebrare la ragione per cui lo show è diventato un vero successo nel corso degli anni: Luke Perry. L'attore, reso celebre da Beverly Hills 90210, ha interpretato Fred Andrews fino alla sua prematura morte avvenuta nel 2019.

"Ho avuto una lunga conversazione con Luke Perry su questo argomento al Comic-Con quando abbiamo presentato lo show per la prima volta, perché lui era quello di Beverly Hills 90210. Gli ho chiesto: 'Come sarà questa nuova avventura?' E lui mi ha risposto: 'Come niente di quello che hai mai immaginato, ma ti assicuro che sarà l'ultima del suo genere'. Luke è stato un oracolo per me e per molte persone dello show", ha dichiarato a Vulture Madelaine Petsch, che interpreta Cheryl Blossom. "Soprattutto nel guidarci durante i primi due anni di caos e confusione e nell'ascesa al successo. Penso che sia una ragione enorme per cui lo show è dove si trova oggi".

Cole Sprouse, interprete di Jughead, ha detto che pensa ancora a come Perry si sarebbe seduto con loro e avrebbe risposto alle domande sulla serie, se fosse ancora vivo: "Credo che sapesse tutto quello che avremmo dovuto affrontare", ha detto Sprouse. "E penso spesso a come avrebbe risposto a queste domande se fosse ancora con noi".

Luke Perry è morto nel marzo 2019 qualche giorno dopo aver avuto un ictus. La Stagione 4 di Riverdale gli ha riconosciuto un doveroso omaggio.

Con l'episodio della scorsa settimana che ha cominciato a concludere la trama della stagione, Archie e la banda hanno avuto la memoria delle loro vite precedenti ripristinata dall'angelo Tabitha, sarà interessante vedere cosa rimarrà per il finale della prossima settimana. Tuttavia, la star della serie Mädchen Amick ha confermato che, pur non essendo esattamente "usciti dagli anni '50", ci sarà una vera chiusura.

"Incontrerete i personaggi in diverse... dimensioni [che permetteranno] un sacco di conclusioni al di fuori degli anni '50", ha detto Amick.

L'episodio finale di Riverdale andrà in onda il 23 agosto prossimo su The CW.