Luke Wilson si unisce al cast della serie televisiva Stargirl

L’attore texano, conosciuto al grande pubblico per aver lavorato a progetti come Old School, I Tenenbaum o Quel treno per Yuma, è stato ingaggiato per entrare a far parte del cast del prossimo progetto del DC Universe, Stargirl.

La star interpreterà Pat Dugan, l’uomo che si cela all’interno del supereroe Stripe, un robot di notevoli dimensioni di sua invenzione. Lo showrunner Geoff Johns, colui che ha creato la supereroina Stargirl per la DC Comics negli anni ’90, ha espresso parole di elogio per Wilson, arrivando persino a rivelare di aver scritto appositamente per lui questa parte nella speranza che un giorno avrebbe impersonato prima o poi Dugan.

Dopo aver passato una buona fetta della sua vita in qualità di braccio destro di un giovane eroe conosciuto con il nome di Star-Spangled-Kid, il futuro Starman della leggendaria Justice Society of America, Pat Dugan sarà costretto a tornare in azione dopo che la sua figliastra Courtney Whitmore scoprirà il suo passato e deciderà di raccogliere l’eredità di Starman assumendo l’identità di Stargirl. Questa volta, però, Pat tornerà a fare da spalla alla guida della sua ultima invenzione, il robot Stripe.

Greg Berlanti, Geoff Johns, Sarah Schechter e Melissa Carter sono i produttori esecutivi di Stargirl, show televisivo basato sul personaggio della DC Comics creato da Johns. La serie è prodotta dalla Berlanti Productions e da Mad Ghost Productions in associazione con la Warner Bros. Television. Johns ha scritto anche il primo episodio e, come già detto, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di showrunner per questa prima stagione. Al momento non è stata rilasciata alcuna data ufficiale per l’arrivo di Stargirl sul servizio di streaming DC Universe.