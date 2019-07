La Luna Nera: vi presentiamo la nuova serie di Netflix Italia

No, non si tratta del celebre programma in onda su Rai 1, bensì di una nuova e ambiziosa produzione made in Netflix Italia. Vediamo quindi tutte le informazioni che ha condiviso il colosso dell'intrattenimento sulla prossima serie TV dal titolo La Luna Nera.

Il commento che accompagna il post su Facebook ci fa sapere che la serie avrà come protagoniste un gruppo di donne, accusate di stregoneria nell'Italia del XVII secolo. Non abbiamo ancora notizie sul cast, mentre sappiamo che ad occuparsi della serie ci sarà un gruppo di registe e scrittrici di eccezione.

Dalle immagini disponibili online, possiamo avere un primo assaggio dell'atmosfera magica e inquietante dello show in costume, in uscita nel corso del 2020.

Il post di Netflix ha avuto da subito un discreto successo, con gli utenti della piattaforma streaming estremamente interessati al periodo storico e alla vicenda protagonista de La Luna Nera.

Non è l'unica serie ambientata in Italia annunciata recentemente, nella giornata di ieri sono state distribuite le prime immagini ufficiali di Romulus, serie TV sulla fondazione di Roma con la regia di Matteo Rovere, oppure se preferite ecco la conferma de I Medici 3, show rinascimentale in onda su Rai 1.

