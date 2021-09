Luna Park, ecco il full trailer ufficiale della nuova serie italiana Netflix

Netflix ci riprova: dopo i successi ottenuti con produzioni come Suburra, Summertime e Baby, la celebre piattaforma streaming è pronta con questa Luna Park a presentarci una nuova serie ambientata nel nostro Paese e, in particolare, nell'Italia degli anni '60 del secolo scorso, come mostratoci dal primo full trailer ufficiale.

L'uscita di Luna Park era già stata anticipata dal teaser rilasciato lo scorso agosto: il trailer pubblicato proprio in queste ore su YouTube approfondisce dunque quanto già mostratoci in precedenza, proiettandoci in un mondo popolato da giostrai e artisti di strada, ma anche da famiglie dell'alta borghesia e decisamente benestanti.

La trama di Luna Park è piuttosto chiara: la serie ci parla della scoperta del legame tra due sorelle separate dalla nascita, con le nostre due protagoniste che cercheranno in ogni modo di far luce sul mistero della loro separazione, confrontandosi al tempo stesso con le enormi differenze inevitabilmente createsi tra di loro nel corso di tanti anni trascorsi ad ignorare l'una l'esistenza dell'altra.

Creata e scritta da Isabella Anguilar, Luna Park vede nel suo cast attori e attrici come Simona Tabasco, Tommaso Ragno, Mario Sgueglia, Ludovica Martino e Paolo Calabresi. L'uscita dello show su Netflix è prevista per il prossimo 30 settembre.