Lupin 2: la seconda parte sarà l'ultima o continuerà? Cosa sappiamo sullo show Netflix

Abbiamo amato tutti la serie Netflix di Lupin, uno dei prodotti migliori che siano usciti negli ultimi mesi, e che ha registrato numeri da record di spettatori per quanto riguarda un esordio sulla piattaforma di streaming. La parte 1 dello show con Omar Sy come protagonista ha convinto tutti, e siamo pronti a scoprire cosa gli succederà in futuro.

Abbiamo già visto insieme le possibili anticipazioni di trama sulla seconda parte di Lupin su Netflix, ma oggi vogliamo analizzare tutto quello che sappiamo riguardo a quanto potrebbe essere longeva la serie in futuro, e se quindi andrà oltre la Parte 2 già confermata per l'uscita nel corso del 2021. Iniziamo.

Cosa sappiamo sull'uscita della Parte 2 di Lupin

Ricalcando una recente abitudine di Netflix, la prima stagione della serie ideata da George Kay e François Uzan è stata divisa in due parti, la prima delle quali ha debuttato sulla piattaforma l'8 gennaio del 2021, e balzando subito in cima alla classifica dei prodotti più visti del periodo. Venti giorni dopo, il 28 gennaio, viene annunciato che la seconda parte uscirà durante il periodo estivo del 2021, senza ulteriori specificazioni. Una volta conclusi i 5 episodi rimanenti che chiuderanno la prima stagione, cosa succederà alla serie?

I piani futuri di Lupin

Come spesso accade, Netflix rimane piuttosto vaga riguardo al numero di stagioni che ha in programma di concedere a un suo prodotto, tuttavia è innegabile che in questo momento Lupin sia uno degli show che più potrebbero attirare abbonati durante gli anni avvenire. Con la conclusione de La casa di carta alle porte e con alcune altre serie popolari come Stranger Things che non saranno eterne, dubitiamo fortemente che la piattaforma decida di privarsi in fretta di Lupin, anche considerando che, tramite la formula delle parti, Netflix può permettersi di girare una stagione e raddoppiarne gli incassi dividendola in due archi narrativi. In definitiva, pensiamo che (almeno) una seconda stagione di Lupin, divisa anch'essa in due parti, sia più che probabile, e a tal proposito dopo la pubblicazione dei prossimi episodi ci aspettiamo qualche annuncio in merito. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo alla spiegazione del finale della prima parte di Lupin, vogliamo sapere la vostra: quante stagioni credete avrà la serie TV di Lupin su Netflix in futuro? Lasciateci un commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e a cui risponderemo con piacere!