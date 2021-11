Lupin parte 3, Netflix annuncia il via alle riprese!

Dopo la conferma di Lupin 3 della scorsa estate, finalmente un nuovo aggiornamento sulla terza parte dello show: Netflix ha annunciato il via alla produzione di Lupin parte 3!

La serie Netflix su Lupin è una delle più seguite produzioni tra quelle non anglofone: ideata da George Kay e François Uzan, Lupin è la serie action e poliziesca liberamente ispirata ai celebri romanzi di Maurice Leblanc che vedono protagonista Arsenio Lupin.

Il protagonista è Assane Diop, un giovane senegalese interpretato da Omar Sy. Assane è migrato in Francia con il padre quando era un ragazzino. La morte del padre Babakar (interpretato da Fargass Assandé), che era stato accusato di un crimine che non aveva commesso, sconvolge la sua adolescenza. Una volta adulto, Assane deciderà di vendicarsi con coloro che avevano accusato ingiustamente il padre, prendendo ispirazione dal celebre ladro gentiluomo.

La serie Lupin, prodotta dalla francese Gaumont Télévision per Netflix, ha debuttato a gennaio del 2021 con i primi 5 episodi, per poi tornare con la seconda parte a giugno dello stesso anno. Proprio oggi, Netflix ha annunciato l'avvio della lavorazione della terza parte con il post che potete trovare in calce all'articolo, accompagnato dalla frase: "Indovina chi è tornato ed è pronto a rubare la scena? Lupin, parte 3, ora in produzione".

Nell'attesa di scoprire quale sarà la data d'uscita di Lupin parte 3, scopriamo qual è secondo il regista il segreto del successo di Lupin.