Lupin Parte 3, rivelati data di uscita e locandina della serie Netflix

In un recente post su Instagram, il profilo ufficiale di Netflix Italia ha condiviso il poster ufficiale e la data di uscita di Lupin - Parte 3, celebre serie televisiva ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc.

"Preparare il vostro miglior look da investigatore" figura nella descrizione del post. "Lupin Parte 3 arriva il 5 ottobre, solo su Netflix". L'immagine, invece, mostra Arsenio Lupin in cima a un grattacielo mentre stringe in mano il lungo vestito e l'iconico cappello. A questo punto, una domanda sorge spontanea: cosa potrebbe accadere nella terza stagione di Lupin?

Diretta da Louis Leterrier, Marcela Said e Ludovic Bernard, la trama è incentrata sul quattordicenne Assane Diop, che vede la propria vita completamente stravolta dopo l'ingiusta morte del padre. Venticinque anni dopo, Assane è pronto a vendicarsi verso la ricca famiglia che l'ha accusato. Il cast comprende attori del calibro di Omar Sy (Assane Diop), Ludmila Makowski (Claire), Shinire Boutella (Tenente Sofia Belkacem) e Adama Niane (Leonard).

I primi dieci episodi hanno riscosso un'ottima accoglienza: oltre a classificarsi tra le prime dieci serie su Netflix negli Stati Uniti, Lupin è diventato il secondo debutto di maggior successo per uno spettacolo della piattaforma (dopo Bridgerton); similmente, le recensioni su Rotten Tomatoes hanno raggiunto un punteggio del 98%. Nel 2022 ha perfino ottenuto due candidature al Golden Globe – rispettivamente, come miglior serie drammatica e miglior attore in una serie drammatica (Omar Sy, conosciuto anche per X-Men - Giorni di un futuro passato, Jurassic World e Il richiamo della foresta).

I nuovi episodi sull'iconico ladro debutteranno su Netflix il 5 ottobre 2023. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Lupin Parte 2.