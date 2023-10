Lupin 3: la spiegazione del finale della serie Netflix

La terza parte della serie Netflix Lupin con Omar Sy protagonista ha debuttato in streaming la scorsa settimana e da allora è schizzata in cima alle classifiche dei prodotti più visti in assoluto, dimostrando la sua presa verso il pubblico e il carisma dello show. Il finale di stagione sicuramente spiana la strada ad altre stagioni, ma cosa accade?

Nella terza parte di Lupin di Netflix, Assane mette gli occhi su una rara perla nera recuperata durante la guerra franco-tahitiana del 1815. Ma lungo il percorso, le cose non vanno esattamente come previsto. La serie ha un finale pirotecnico che intreccia tutte le trame e gli archi dei personaggi.

L'anno è il 1998 e la Francia è arrivata alla finale della Coppa del Mondo di calcio per affrontare il Brasile. Assane è un diciassettenne solo al mondo. Il suo unico amico, Bruno (Noe Wodecki), lo lascia stare con lui e sua sorella, anch'essi orfani, ma hanno un accordo con un uomo del posto, Jean-Luc Keller (Salif Cisse), che gestisce una palestra di pugilato nel quartiere e accoglie i giovani che non sanno dove andare. In cambio, i ragazzi eseguono di volta in volta i suoi ordini, tra cui effrazioni, rapine e infine omicidi.

L'intera vicenda ha un'atmosfera alla Oliver Twist, e dire che Keller sta approfittando della vulnerabilità e della mancanza di opzioni di questi ragazzi sarebbe un eufemismo. Ciononostante, Assane e Bruno diventano ladri molto astuti e abili. Alla fine, Keller si spinge troppo oltre e, mentre i tre cercano di sfuggire a un agente di polizia in moto che li insegue, fa in modo che Bruno spari e uccida il poliziotto. Finiscono comunque per schiantarsi...

Nell'episodio 6, Assane incontra finalmente sua madre Mariama (Naky Sy Savane). I due si abbracciano ed è un incontro commovente, dato che lei ha trascorso gli ultimi anni in una prigione africana. Assane la porta nel suo rifugio segreto e le presenta la moglie Claire (Ludivine Sagnier) e il figlio adolescente Raoul (Etan Simon).

In quella che equivale a una resa dei conti finale tra Assane e il più anziano Keller (Steve Trientcheu), i due si incontrano in cima all'Arco di Trionfo a Parigi. Keller sferra un colpo ad Assane, ma il giovane che ha imparato a boxare da lui nel 1998 sfugge rapidamente ai suoi pugni. Assane gli dice che sa che ha la perla nera e la vuole. Gli dice anche che ha informato la polizia, in particolare Youssef Guedira (Soufiane Guerrab) e il tenente Sofia Belkacem (Shirine Boutella), e che stanno arrivando mentre si sentono le sirene in lontananza.

La scena successiva è un flashback del 1998, che rivela un giovane Assane che ammanetta un Keller svenuto al volante del veicolo capovolto prima che lui e Bruno fuggano. Keller viene arrestato e mandato in prigione. Per questo motivo è tornato a rendere la vita di Assane un inferno, rapendo sua madre e cercando di uccidere sua moglie e suo figlio.

Nell'ultima sequenza di Lupin, vediamo che Bruno e Manon (Sandra Parfait) vendono la perla nera per un'enorme somma di denaro e riacquistano la vecchia palestra di pugilato di Marsiglia dove sono cresciuti tutti e la chiamano "Lupin".

Successivamente, il pubblico viene riportato al 1998 e vediamo un Assane terrorizzato al telefono con Claire, in mezzo al trambusto della finale della Coppa del Mondo, dopo essere sfuggito alla polizia e alla scena dell'incidente. Le chiede se sarebbe disposta a lasciarsi alle spalle tutto il casino con Keller e a fuggire con lui in un posto lontano. L'inquadratura successiva è quella di una giovane Claire in cima a una stazione ferroviaria che lo aspetta.

Assane, però, si andrà a costituire. Quindi, si scopre che si trovava nella cella accanto allo spregevole e diabolico Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) che ora sta comunicando di nuovo con Assane! L'uomo che ha incastrato suo padre per una rapina nella seconda parte di Lupin.

Un delizioso colpo di scena che apre diverse possibilità in vista di una quarta parte di Lupin.