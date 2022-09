Lupin Parte 3: ecco il primo trailer della nuova stagione Netflix con Omar Sy!

Fra i titoli più attesi a questo nuovo TUDUM 2022 di Netflix, la terza stagione di Lupin si è mostrata finalmente con un primo trailer. La serie riporta il suo protagonista Omar Sy sulla cresta dell'onda e del furto, nella speranza di un ultimo colpo che possa permettergli finalmente di iniziare una nuova vita.

Tantissimi annunci al nuovo TUDUM di Netflix. Dal trailer di Enola Holmes 2 al primo filmato della seconda stagione di Vikings Valhalla; dalla prima clip per Queen Charlotte spinoff di Bridgerton alla data di uscita di The Crown 5; dal teaser che annuncia il rinnovo di Hellbound dalla Sud Corea fino a concludere con le prime immagini de Il problema dei tre corpi dai creatori di Game of Thrones.

Ma per tornare agli amati trailer, ovviamente i momenti più attesi a questo nuovo TUDUM, si mostra finalmente la terza stagione dell’adattamento di Lupin con protagonista Omar Sy. Dopo aver compiuto furti del secolo, il nostro ladro si è dato alla macchia, ma questa nuova stagione promette di riportarlo nel vivo della sua vita di ladro.

Recita infatti la sinossi: “Dopo essersi dato alla macchia, Assane deve imparare a vivere lontano dalla famiglia, ma non potendo sopportare la sofferenze causate alla moglie e al figlio, decide di tornare a Parigi per fare loro una folle proposta: lasciare la Francia e iniziare una nuova vita altrove. I fantasmi del passato però non scompaiono mai del tutto e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani”.

Intorno a lui, l’opinione pubblica non sa da che parte schierarsi e in mezzo alle manifestazioni spuntano sostenitori che indossano il suo volto a mo’ di maschera. Ricorda un po’, in questo, il tono da lotta fra classi che ha fatto tanta fortuna ne La Casa di Carta. A questo proposito, anche lo show ispanico ottiene aggiornamenti: un trailer per la seconda parte del suo remake coreano Money Heist Korea, ma anche una sinossi per lo spinoff su Berlino.