Lupin, 5 aspetti che non tornano nella serie Netflix con Omar Sy

La serie francese di Netflix Lupin ha riscosso un grande successo, con molti che l'hanno paragonata favorevolmente alla serie britannica Sherlock. La serie “aggiorna” un altro personaggio letterario classico per i giorni nostri, il ladro gentiluomo e maestro del travestimento Arsène Lupin.

Tuttavia, Lupin non è il personaggio principale della serie. Omar Sy è il protagonista dello spettacolo nei panni di Assane Diop, un mega fan di Lupin che prende ciò che ha imparato dai romanzi e dai racconti di Maurice Leblanc sul personaggio e usa gli stessi trucchi nella vita reale, anche se a volte in maniera del tutto irrealistica.

La collana al Louvre

Assane e i suoi complici sono stati in grado di escogitare un piano per rubare una collana inestimabile al Louvre che prevedeva solo l'eliminazione di tre persone e la disattivazione di alcune telecamere. Questo piano non avrebbe dovuto funzionare, anche se l'intenzione di Assane era sempre stata quella di tradire i suoi complici. Secondo il sito web del Louvre, più di mille dipendenti del Louvre sono dedicati all'applicazione della sicurezza. Inoltre, la sicurezza sarebbe stata accresciuta prima dell'asta e ancor di più dopo il furto.

Videocamere

Nell’episodio 1x03 Assane rapisce il commissario di polizia Dumont e lo interroga per conoscere la verità su suo padre. Alla fine lo rimanda a casa e Dumont scopre che la sua abitazione è letteralmente piena di videocamere con cui Assane lo sorvegliava e che non aveva mai notato prima pur non essendo mimetizzate.

VHS

Per la maggior parte dello spettacolo, Assane è ritratto come invincibile. Sfugge a ogni situazione in cui si trova grazie alla sua attenta pianificazione e alla capacità di anticipare gli eventi. Ma nel quarto episodio le cose cambiano quando Assane rintraccia un giornalista che in precedenza aveva cercato di incastrare Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), l'uomo che Assane crede abbia incastrato suo padre e quindi la persona che è più o meno responsabile della sua morte.

Dopo che i due hanno recuperato un vecchio nastro VHS che contiene prove incriminanti contro Pellegrini, Assane ha intenzione di pubblicare il video su Twitter. Ma quello che fa invece è solo un accenno al contenuto del nastro sul social. Quindi contatta una stazione televisiva e, completamente truccato, appare nello show, pronto a sconfiggere Pellegrini una volta per tutte mostrando il video a tutta la Francia. Ma ciò non accade; il nastro è stato tagliato e risulta innocuo come prova. Un errore grossolano da parte di Assane che avrebbe potuto farne una copia o trasferire il contenuto in digitale dato che non gli mancano le qualità.

L’auto in fiamme

Nel settimo episodio l'amico poliziotto di Assane, Youseff Guerida (Soufiane Guerrab), salva suo figlio Raoul che è stato rinchiuso in un'auto in fiamme. Il problema è che, nella scena seguente, vediamo che il bagagliaio dell'auto è di nuovo chiuso. Chi farebbe una cosa del genere in una situazione del genere? L'auto potrebbe esplodere, la maniglia del bagagliaio deve essere molto calda e una volta liberato l’ostaggio sarebbe meglio correre.

Pellegrini

Nella seconda stagione Assane è costretto a prendere misure più disperate per vincere contro Hubert Pellegrini, incluso attaccarlo in pubblico per costringerlo a confessare di aver incastrato suo padre. Ma proprio mentre sembrava che Assane sarebbe stato catturato o costretto alla fuga per il resto della sua vita, il poliziotto Youssef Guedira ha scoperto che Assane aveva registrato la confessione di Pellegrini usando il suo smartwatch e l'ha passata alla polizia. È stata una cosa geniale, ma è anche servita ad amplificare il problema con il precedente tentativo di Assane di sconfiggere Pellegrini con la VHS. È stata una svista che non ha mai avuto senso e ora sembra averne ancora meno.

Vi lasciamo la nostra recensione della seconda stagione di Lupin e con le previsioni su ciò che potorebbe accadere nella terza stagione di Lupin.