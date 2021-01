Lupin: 5 cose che vogliamo assolutamente vedere nella Parte 2 di Netflix

Una delle sorprese dell'inizio del 2021 è stata la serie TV Lupin, prodotto originale Netflix con protagonista Omar Sy che ha convinto pubblico e critica. Con Netflix che ha comunicato quando potremmo vedere la seconda parte di Lupin, è ora arrivato il momento di parlare di ciò che ci aspettiamo dal prossimo ciclo di episodi dello show.

Per questo motivo, oggi vogliamo trattare delle 5 cose che vorremmo assolutamente vedere dalla seconda parte della serie TV francese di Netflix. Iniziamo.

Un finale più "conclusivo"

Lo sappiamo, era solo la prima parte. Ma il (non) finale di questo primissimo ciclo di episodi è stata forse l'unica cosa che ci ha fatto un po' storcere il naso degli episodi usciti sinora, perché ha lasciato una sensazione di non compiuto che fa ben capire come probabilmente i piani di Netflix sono cambiati in corsa, e non era prevista una divisione in due parti almeno inizialmente. Quello che ci auguriamo è che i prossimi 5 episodi, che chiuderanno il primo arco narrativo, porteranno a uno scioglimento, per quanto "aperto" alle prossime stagioni, un po' più conclusivo, soprattutto per quanto riguarda la vendetta nei confronti dei Pellegrini, e che non ci lasci con l'amaro in bocca.

Più parti dedicate alle "origini"

La narrativa piena di flashback ha subito caratterizzato le avventure di Assane (Omar Sy), tuttavia non ci è stato mostrato ancora molto riguardo ai diversi "spazi vuoti" lasciati fino ad adesso dalla sua storia, dai 15 anni ai 40 idealmente, che ci piacerebbe davvero veder riempiti, per comprendere come al meglio le origini del personaggio.

Più rapine

Il timore è che, andando avanti col tempo (come succede molto spesso con prodotti simili), si dimentichino alcuni degli elementi più importanti che caratterizzano un personaggio, per concentrarsi su uno sviluppo della trama più "verticale", tipica dei prodotti d'intrattenimento simili. Tuttavia, è innegabile che iniziare il primo capitolo con una sequenza così spettacolare di una rapina abbia fatto richiedere a gran voce più scene simili, che dovrebbero rimanere uno dei punti principali dello show.

I personaggi secondari

Sempre a proposito di aver coraggio di esplorare anche "orizzontalmente" la trama, crediamo che sarebbe molto interessante se si cercasse di esplorare ancora di più i personaggi secondari, dedicando loro più screen-time, ma senza perdere il focus sul protagonista. La bellezza di una serie si basa anche sulla profondità del suo mondo narrativo.

Osare di più

Una leggera critica sociale è già stata avvertibile all'interno dei primi cinque episodi. Il razzismo è, di fatto, uno dei temi (anche se non il principale) dell'intera narrazione. Pensiamo, tuttavia, che in futuro si potrebbe anche osare di più e affrontare più da vicino alcune questioni rilevanti per la società moderna, prima tra tutte l'integrazione, che crediamo possa essere presa di petto anche con coraggio da un prodotto che vuole divertire e intrattenere, ma che sa far riflettere.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della prima parte di Lupin su Netflix, ora vogliamo sapere la vostra: cosa vorreste vedere nella seconda parte di Lupin? Vi sta piacendo la serie? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!