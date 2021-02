Lupin: 5 domande a cui la Parte 2 dovrà assolutamente rispondere

La popolarità della serie Netflix di Lupin è stata davvero senza precedenti. Lo show con Omar Sy come protagonista, infatti, è stato il debutto più visto nella storia della piattaforma, e ha ricevuto critiche ampiamente positive da parte di tutti gli spettatori. Ora è il momento di iniziare a pensare alla Parte 2, e a ciò che potrebbe succedere.

Se infatti abbiamo già visto insieme la spiegazione del finale della Parte 1 dello show Netflix Lupin, è pur vero che molte domande sono rimaste irrisolte dal primo ciclo di episodi, e dunque vogliamo presentarvi i 5 quesiti rimasti dalla serie che dovranno trovare risposta con le prossime puntate. Vi avvisiamo che faremo spoiler sulla prima parte di Lupin, quindi se non l'avete ancora vista vi invitiamo a non procedere oltre e di tornare in un secondo momento. Iniziamo.

Guédira aiuterà Lupin?

Nel corso dei primi 5 episodi della serie, abbiamo visto il poliziotto Youssef Guédira (Soufiane Guerrab) indagare sul furto della collana al Louvre, sembrando l'unico ad aver notato connessioni tra le varie rapine e le gesta del personaggio di Arsène Lupin dei libri di Maurice Leblanc. È possibile che il discredito dei suoi compagni di polizia, unito ai problemi di Assane nel ritrovare il figlio Raoul rapito dai Pellegrini possano portare a una seppur breve collaborazione tra i due?

Cosa succederà a Raoul?

Abbiamo già detto della scomparsa del ragazzo durante il "mid-season finale" che ha chiuso la prima parte della serie. Il rapimento di Raoul (Etan Simon) da parte di Léonard (Adama Niane) sarà sicuramente uno degli snodi fondamentali delle prossime puntate, e ci chiediamo se sarà Assane a salvare suo figlio, o se riuscirà lui stesso a scappare dalle grinfie dei Pellegrini.

Assane ha rivelato la sua identità di proposito?

Quando Assane (Omar Sy) ha rivelato la sua vera identità a Dumont (Vincent Garanger), è chiaramente sembrato un errore dovuto alla rabbia provata in quel momento. Ma se le cose non fossero così? Se Assane avesse un piano per svoltare le cose a suo favore?

Quanto davvero sappiamo del padre di Assane?

Se all'inizio eravamo sicuri che Assane sapesse tutto riguardo a suo padre, più è passato il tempo più ci siamo accorti che un velo di mistero avvolge la figura, e pensiamo di non sapere ancora tutto riguardo a Babakar Diop (Fargass Assandé).

Juliette è la vera villain della prima stagione?

Juliette Pellegrini (Clotilde Hesme) è di certo uno dei personaggi più interessanti. Conosce Assane sin dall'infanzia, e sicuramente prova ancora qualcosa per lui. Abbiamo scoperto che Juliette sa di più di quello che ha mostrato sinora, e questo potrebbe portare a pensare che la figlia di Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) possa essere la chiave del successo di Assane. O anche della sua definitiva rovina. Sarebbe un plot twist davvero interessante.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della Parte 1 della serie TV Netflix Lupin, vogliamo sapere la vostra: quali sono le domande a cui la seconda parte di Lupin dovrà assolutamente rispondere? Come pensate che finirà la storia?