Lupin: 5 serie TV che dovete guardare se avete amato lo show con Omar Sy

La prima parte della nuova serie Netflix, Lupin, è uscita l’8 gennaio scorso e ha già conquistato il pubblico. Con Omar Sy nei panni del celebre ladro Arsenio Lupin lo show è stato un successo e ora i fan attendono con impazienza la seconda parte. Ma, nel frattempo, potreste guardare altre famosissime serie per ingannare l’attesa.

La casa di carta

Restiamo in casa Netflix, le quattro stagioni di La casa di carta sono disponibili per lo streaming e vedono protagonisti un gruppo di persone che tenta un colpo impossibile prima alla Zecca di Stato e poi alla Banca di Spagna tra thriller e azione. La quinta e ultima parte di La casa di carta dovrebbe arrivare quest’anno, è il momento giusto per mettersi in pari ed attendere poi il gran finale.

Evil Genius: la vera storia della rapina più diabolica d'America

Sempre su Netflix trovate “questa sconcertante storia vera che inizia con la macabra morte di un fattorino delle pizze che rapina una banca con una bomba al collo e finisce in modo ancora più strano” come dice la sinossi ufficiale della docu-serie da non perdere.

Sherlock

La BBC ha ottenuto un grande successo con le quattro stagioni di Sherlock, un adattamento in chiave moderna del personaggio creato da Arthur Conan Doyle. Benedict Cumberbatch e Martin Freeman hanno dato vita a due Sherlock e Watson indimenticabili, insieme al Jim Moriarty di Andrew Scott che non potrete non amare.

White Collar

La serie di sei stagioni vede protagonista Matt Bomer nei panni di Neal Caffrey, un tipo molto intelligente, carismatico e mago della truffa.Collabora con le forze dell'ordine per aiutarli a risolvere i crimini chiedendo la semilibertà come ricompensa.

Prison Break

Stare lontano dalla prigione è fondamentale per un ladro, ma cosa succede quando si viene incarcerati e si tenta di evadere ad ogni costo? Scopritelo guardando le cinque stagioni di Prison Break con Wentworth Miller e Dominic Purcell.



