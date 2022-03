Lupin, 7 persone accusate del furto commesso sul set della serie Netflix

Le forze dell'ordine francesi hanno individuato i presunti responsabili della rapina sul set della serie Netflix Lupin: si tratta di 7 ragazzi tra i 13 e i 21 anni, già noti alla polizia, che sono stati formalmente indagati, mentre gli altri membri della banda sono ancora da individuare, stando a quanto rende noto France 24.

Il furto sul set di Lupin è avvenuto qualche settimana fa, quando in pieno giorno una ventina di persone a volto coperto ha fatto irruzione sul set di Nanterre, nella periferia di Parigi, dove erano in corso le riprese della serie con Omar Sy.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da Deadline, il gruppo avrebbe lanciato dei colpi di mortaio contro la troupe, per poi riuscire a recuperare un bottino di circa 300mila euro. Le forze di polizia francesi assicurano che una parte della refurtiva è già stata recuperata durante alcune perquisizioni nelle abitazioni degli indagati.

Le sette persone individuate dalle forze dell'ordine francesi sarebbero dunque accusate di rapina a mano armata, nonché del tentativo di ricettazione dei beni trafugati. Tre di loro sarebbero in custodia cautelare e gli altri restano sotto il controllo giudiziario, mentre la polizia di Nanterre è ancora sulle tracce degli altri componenti della banda.

Curiosamente, la rapina è avvenuta a pochi giorni dal furto sul set di The Crown, nel quale erano stati rubati pezzi d'antiquariato e oggetti preziosi di scena per un valore che si aggira intorno ai 200mila dollari. Se in questo caso, le riprese sul set britannico sono proseguite normalmente, il cast e la troupe di Lupin hanno invece sospeso la produzione per qualche giorno dopo l'accaduto.