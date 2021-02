Lupin: le anticipazioni sulla seconda parte della serie Netflix

In molti attendono la seconda parte della popolarissima serie Netflix di Lupin, un prodotto che ha colpito tutti gli spettatori per la sua qualità e la bellezza della trama. Il successo del franchise è tale che il libro di Maurice Leblanc di Lupin tornerà in libreria con le immagini tratte dalla serie TV Netflix. Un must per tutti i fan.

Se quindi la serie sembra avere un grande e radioso futuro davanti a sé, è comunque il momento di pensare a quale potrebbe essere la trama dei prossimi episodi dello show con Omar Sy come protagonista. Vediamo quindi cosa sappiamo degli episodi della seconda parte di Lupin che chiuderanno la stagione. Vi avvisiamo che faremo spoiler sugli episodi già usciti della serie, quindi se non li avete ancora visti vi torniamo a non procedere oltre nella lettura e a tornare in un secondo momento.

Dove ci eravamo lasciati alla fine della prima parte?

Assane (Omar Sy) e la sua ex moglie Claire (Ludivine Sagnier) stanno cercando disperatamente il loro figlio Raoul (Etan Simon), disperso tra la folla sulla spiaggia di Étretat, in occasione delle celebrazioni per il compleanno del leggendario scrittore Maurice Leblanc. Il povero ragazzo è stato rapito dal sicario dei Pellegrini, e la situazione peggiora ulteriormente quando sembra che il detective Youssef Guedira (Soufiane Guerrab) sembra aver scoperto la vera identità di Assane. Si prospettano guai.

Cosa succederà nelle prossime puntate?

Un punto importante sarà sicuramente la ricerca e il salvataggio di Raoul, ed è ovvio che Assane proverà in tutti i modi a smascherare i Pellegrini e tutte le loro malefatte. Lo stesso Omar Sy, l'interprete del protagonista della serie, si è espresso in un'intervista a Variety su quello che vedremo nei prossimi episodi, preannunciando che Assane dovrà "lavorare con il proprio istinto" per recuperare il figlio, e che "rappresenterà la sua occasione (di Assane, ndr.) per diventare definitivamente un padre".

Inoltre, sarà interessante vedere come si rapporteranno il detective Guedira e Assane, due rivali che però potrebbero trovare nei Pellegrini un vero nemico comune. Staremo a vedere se i due collaboreranno, o se invece continuerà la caccia all'uomo di Guedira.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della prima parte della serie TV Netflix di Lupin, vogliamo sapere la vostra: cosa vi aspettate dagli episodi della seconda parte di Lupin su Netflix? Vi sono piaciute le puntate di apertura dello show? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!