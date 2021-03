Lupin, Assane escogita un nuovo piano nel primo trailer della seconda parte!

Con Lupin Netflix ha davvero fatto centro: la serie con Omar Sy ispirata alle gesta del celebre ladro gentiluomo scaturito dalla penna di Maurice Leblanc è stata un successo istantaneo, diventando nel giro di pochissimi giorni uno degli show più visti di sempre per la celebre piattaforma streaming.

L'attesa per la seconda parte è dunque inevitabilmente di quelle insopportabili: il finale del quinto episodio che ha chiuso questa prima metà di stagione ha lasciato tutti con il fiato sospeso e i fan non vedono l'ora di poter conoscere il seguito delle avventure di Assane Diop, il protagonista interpretato da Omar Sy le cui imprese di rifanno proprio a quelle del leggendario ladro francese.

Non bisognerà attendere troppo, dunque: Lupin - Parte 2 non ha ancora una data d'uscita, ma il nuovo teaser trailer rilasciato proprio in queste ore su YouTube sembra confermare che i lavori siano in fase piuttosto avanzata. Nel filmato scopriamo che il nostro Assane sarà costretto ad escogitare un nuovo piano per salvare suo figlio, finito nelle grinfie degli uomini di Hubert Pellegrini: le cose, insomma, sembrano mettersi piuttosto male.

Nell'attesa, dunque, ecco tutto ciò che sappiamo sulla seconda parte di Lupin; vediamo, inoltre, perché Lupin è da considerare un grosso traguardo per i produttori di tutto il mondo.