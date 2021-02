Lupin, il crossover con Sherlock Holmes potrebbe diventare realtà!

Il co-creatore di Lupin, George Kay, ha anticipato la possibilità che la serie Netflix possa realizzare un crossover con l'investigatore inglese più famoso di tutti i tempi, ovvero Sherlock Holmes.

Nel 1906, il detective di Baker Street è apparso effettivamente in una delle storie di Leblanc, intitolata Sherlock Holmes Arrives Too Late di cui è stato anche realizzato un film nel 1910. Tuttavia però, quando Sir Arthur Conan Doyle in seguito rivendicò il copyright sull'uso del suo iconico investigatore, per non incorrere in complessi problemi legali, Leblanc cambiò beffardamente il suo nome in Herlock Sholmes.

In una recente intervista con Radio Times, Kay ha parlato della sua ammirazione per Leblanc e di come ha aggirato ironicamente questa barriera legale per poter includere Sherlock nelle storie di Lupin, dicendo: "Stava per essere fatto fuori dal copyright, invece ha dato vita a questo gioco di parole entusiasmante e ha fatto in modo di aggirare la questione. Mi piace l'atteggiamento che c'è dietro".

Kay ha poi rivelato che si è discusso per far apparire una versione di Sherlock in Lupin: "Parlando davvero onestamente, ci sono state varie discussioni in merito. Ci sono alcune idee che girano intorno alla questione e che vorrei davvero esplorare. Avere questa possibilità sarebbe fantastico".

