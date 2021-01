Lupin debutta col botto: prima serie francese a entrare nella top ten americana di Netflix

Da pochi giorni disponibile in streaming su Netflix, Lupin è tra le serie più gettonate del momento sulla piattaforma streaming, tanto da aver subito conquistato un record. È la prima volta, infatti, che una serie francese entra nella classifica dei dieci titoli più visti dagli utenti americani.

Il giorno dell'uscita, lo scorso 8 gennaio, Lupin era infatti all'ottavo posto della classifica USA, per poi salire al numero 6 sabato 9 e al numero 3 domenica 10. In Francia, come in altri paesi, il nuovo show con Omar Sy ha debuttato direttamente al primo posto. Ricordiamo che Netflix ha cominciato a condividere le top 10 dei titoli più visti nel febbraio 2020.

In questa serie originale, adattamento in chiave contemporanea dei romanzi di Maurice LeBlanc, il protagonista di Quasi amici interpreta Assane Diop, che per vendicare la morte di suo padre decide di ispirarsi al famoso ladro gentiluomo Arséne Lupin. Su Rotten Tomatoes la serie ha ottenuto un punteggio dell'88% e un buon numero di recensioni positive.

Fanno parte del cast, oltre a Omar Sy, anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

Lupin è creata da George Kay (Criminal UK, Killing Eve) in collaborazione con François Uzan (Family Business). Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Lupin.