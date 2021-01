Lupin, esordio da sogno: è la seconda serie Netflix più vista di sempre

Mettere le mani su un personaggio iconico e ancora tanto amato dai fan non è mai un'operazione tranquilla, anche quando si tratta di un semplice omaggio, come nel caso del Lupin di Netflix: il nome è pesante, le aspettative sono alte e, come sempre in questi casi, le critiche sono dietro l'angolo pronte a scattare.

Il discorso, fortunatamente, sembra non aver coinvolto lo show con Omar Sy: lo show che vede l'ex-star di Quasi Amici nei panni di un ladro desideroso di emulare le gesta del celebre ladro gentiluomo si sta infatti rivelando un vero successo.

Lupin è ad oggi, infatti, il miglior esordio di sempre per una serie originale Netflix: con i suoi 70 milioni di account sintonizzati durante i primi 28 giorni di disponibilità in catalogo, infatti, lo show ha fatto mangiare la polvere a concorrenti di tutto rispetto come La Regina degli Scacchi (62 milioni) e Bridgerton (63 milioni).

Non solo: Lupin si è piazzato al secondo posto nella classifica degli show Netflix di maggior successo di tutti i tempi, dietro soltanto allo strepitoso successo della prima stagione di The Witcher. Insomma, era davvero difficile chiedere di più! Dopo il suo esordio, intanto, Lupin è stato il primo show francese ad entrare nella top 10 americana Netflix; per chi volesse saperne di più, dunque, ecco la nostra recensione di Lupin.