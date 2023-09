Lupin, la famiglia di Assane è in pericolo nel trailer della parte 3!

La terza parte della serie tv dedicata a Lupin sta per debuttare su Netflix con la piattaforma di streaming che ha condiviso sul proprio canale Youtube italiano il trailer del nuovo capitolo dello show francese in uscita il 5 ottobre. Nell’emozionante trailer sono anticipate alcune delle avventure in cui Assane si ritroverà coinvolto.

Dopo aver pubblicato la data d’uscita e la locandina di Lupin Parte 3 Netflix fa preparare i fan al peggio con il nuovo trailer ufficiale della serie con Omar Sy protagonista.

Nella clip scopriamo infatti di un nuovo colpo messo in atto dal ladro gentiluomo e della successiva minaccia che incombe sulla sua famiglia, con la madre che viene presumibilmente rapita per diventare oggetto di uno scambio.

Dopo il successo di critica e di pubblico delle prime due parti dello show, uscite nell’ormai lontano 2021, sta quindi per tornare una delle serie tv più interessanti e riuscite degli ultimi anni con 7 ulteriori episodi che si andranno ad aggiungere ai 10 che abbiamo potuto vedere sulla piattaforma della N rossa.

Nel cast del nuovo capitolo della serie troviamo, oltre a Omar Sy anche Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella.

Non ci resta dunque che aspettare, per capire come e se il protagonista, che si ispira al personaggio del libro di Maurice Leblanc, riuscirà a cavarsi d’impaccio e a salvare sua madre dal pericolo. Nel frattempo, vi lasciamo alla recensione di Lupin Parte 2.