Lupin, in libreria il romanzo di Maurice Leblanc con le immagini della serie Netflix

A volte una serie tv tratta da un libro può riaccendere l'interesse del pubblico verso il romanzo in questione, ed è quello che è successo anche con Lupin, una delle serie più gettonate su Netflix degli ultimi mesi. Magazzini Salani pubblicherà infatti a breve il libro originale di Maurice Leblanc, in una nuova edizione tie-in.

Il testo, in versione integrale, sarà infatti corredato da otto pagine contenenti immagini dal set della serie Netflix con Omar Sy. La copertina è visibile anche nell'immagine in calce alla notizia.

L'uscita italiana del libro è stata anticipata al 18 febbraio, dopo il grande successo in Francia, dove ha raggiunto la vetta della classifica dei best-seller. Nella serie, il protagonista Assane (Sy) utilizza Arsenio Lupin - Il ladro gentiluomo come fonte di ispirazione, per vendicare il padre e la sua famiglia.

La sinossi del libro recita: "Arsenio Lupin, l’imprendibile fuorilegge che ha messo a soqquadro i salotti di Francia, è stato arrestato. La sua avventura è giunta al termine? Niente affatto, è appena cominciata. Lupin, infatti, è dotato di inesauribili risorse, scaltrezza smisurata e fascino a volontà. Maestro della truffa e del travestimento, sa cambiare in un baleno nome, abito e indirizzo. Ogni suo furto è un capolavoro d’ingegno e abilità, ecco perché nessuna cassaforte può dirsi al sicuro dal più gentiluomo di tutti i ladri! Un grande classico, ricco di humor e colpi di scena, torna in libreria in una pregiata edizione con un inserto fotografico a colori."

Per altri approfondimenti su Lupin, di cui arriverà presto su Netflix la seconda parte, rimandiamo ai racconti di Maurice Leblanc a cui è ispirata la parte 1.