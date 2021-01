Lupin, Netflix intervista Omar Sy: ecco il video con Assane Diop

Omar Sy è la star della nuova serie Netflix, Lupin, prodotta da Gaumont e disponibile nella libreria streaming da diversi giorni. La serie è liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc che hanno per protagonista il ladro gentiluomo Arsenio Lupin. Netflix Italia ha pubblicato il video di un'intervista realizzata alla star dello show.

"Il personaggio ideale per un attore è Lupin. Il Lupin che conosciamo usa un sacco di costumi, di trucco. Volevamo evitarlo. La serie cerca di dire qualcosa: basta inserirsi in un ceto sociale per sparire" racconta l'attore.

Nell'intervista interviene anche George Kay, ideatore e sceneggiatore dello show:"Assane spiega ai suoi colleghi ladri che fa parte della gente invisibile".



Lupin racconta la storia di Assane Diop (Omar Sy), che dopo esser stato condannato per un crimine che non ha commesso cova rancore e vendetta nei confronti della ricca famiglia che l'ha accusato ingiustamente. Venticinque anni dopo, Assane si mantiene compiendo piccoli furti e organizza la sua rivincita per quell'ingiustizia subita traendo ispirazione dal romanzo Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo che gli regalò durante l'infanzia il padre.



