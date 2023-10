Lupin di Netflix, la stagione 4 si farà? Parla il creatore della serie

La serie Netflix Lupin con protagonista il giovane Omar Sy non è certo mai stato uno degli spettacoli di punta della piattaforma, ma ha sempre saputo regalare piacevole intrattenimento a tutti coloro disposti a soprassedere ad una manciata di difetti. Da pochi giorni è stata rilasciata la terza stagione dello show.

Nonostante ancora debba arrivar la conferma ufficiale però, il creatore dello show guarda già al futuro, verso una possibile quarta stagione di Lupin.

Durante una recente intervista per Variety infatti, George Kay ha parlato di quali potrebbero essere le possibilità per proseguire lo spettacolo nel tempo, che sembrerebbero molto ambiziose.

"Abbiamo lavorato molto duramente in queste stagioni, ed abbiamo potuto vedere le reazioni in tutto il mondo. Quando crei certe dinamiche tra i personaggi, imposti già di base questi prodotti affinché possano durare a lungo nel tempo, in modo da non avere problemi in futuro. Credo sia più difficile far durare qualcosa che è destinato a vita breve. Ma abbiamo basi molto solide per Lupin, la storia proseguirà ancora se necessario".

Le vicende che coinvolgono Assane Diop e gli altri personaggi che lo circondando sembrano quindi piuttosto lontane da una vera conclusione. Voi che ne pensate?

Ecco intanto la spiegazione del finale di Lupin 3. Oltretutto, avete già visto il trailer di Scott Pilgrim Takes Off?