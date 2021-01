Lupin, Netflix svela l'uscita della seconda parte! Ecco quando arriverà

Diventata in poco tempo una delle serie più viste di sempre su Netflix, per la precisione la terza ora che Bridgerton ha battuto il record di The Witcher, la serie originale francese Lupin con protagonista Omar Sy si prepara a fare ritorno per la seconda parte.

Come confermato da Netflix pochi minuti fa, infatti, i 5 nuovi episodi dello show approderanno sul servizio nel corso dell'estate 2021, a data ancora da definirsi.

Oltre ad Omar Sy, troveremo nel cast anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. Gli episodi 6 e 7 sono diretti da Ludovic Bernard, mentre gli episodi 8,9 e 10 portano la firma di Hugo Gélin. La serie è creata da George Kay in collaborazione con François Uzan ed è prodotta da Gaumont Télévision.

Lupin segue le vicende di Assane Diop (Sy), la cui vita viene completamente sconvolta quando, da adolescente, suo padre muore dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso. Venticinque anni dopo, Assane si mantiene compiendo piccoli furti e organizza la sua rivincita per quell'ingiustizia subita traendo ispirazione da "Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo", il romanzo che il padre gli regalò durante l'infanzia.

