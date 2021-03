Lupin di Netflix: 'Un grande traguardo per i produttori di tutto il mondo, ecco perchè'

In attesa di scoprire altri dettagli riguardo il futuro della serie di Lupin, vi segnaliamo questa interessante intervista al produttore dello show, in cui parla dell'effetto delle piattaforme streaming sui gusti del pubblico di tutto il mondo.

Christophe Riandèe, vice amministratore delegato di Gaumont, ha discusso durante un panel dell'European Film Market del successo ottenuto da Lupin, serie francese presente nel catalogo di Netflix e che è riuscita ad ottenere il consenso del pubblico e della critica di tutto il mondo. Ecco il commento del produttore: "Non ci sono più confini netti, quello che interessa è il progetto. Ovunque tu sia, qualsiasi lingua tu parli, hai a disposizione un pubblico da tutto il mondo e penso che sia un'ottima cosa per tutti gli autori e i produttori mondiali, hanno la possibilità di crearsi una loro fanbase. L'impatto dello streaming ci mostra che non ci sono più limiti".

Inoltre Christophe Riandèe ha anche rivelato qualche dettaglio riguardo la seconda parte della serie Netflix con Omar Sy, affermando che la produzione è: "Nelle fasi finali". Non resta che aspettare per scoprire quando sarà disponibile nel catalogo del colosso dello streaming, nel frattempo ecco qualche anticipazione della seconda parte di Lupin e in particolare delle prossime sfide che Assane dovrà superare.