Lupin, Omar Sy conferma l'arrivo della terza parte: 'Assane è sempre un passo avanti'

A pochi giorni dall'uscita della seconda parte di Lupin, Netflix ha già annunciato di essere a lavoro ad una terza parte che ci riporterà ancora una volta nel mondo del "ladro gentiluomo" più famoso di tutti i tempi e del suo fine conoscitore Assane Diop.

La notizia è giunta in maniera assai particolare rispetto agli standard del colosso dello streaming.Nei giorni scorsi sul profilo Instagram ufficiale di Lupin-Netflix è apparsa l'indicazione di un sito dedicato al protagonista maschile interpretato da Omar Sy. Accedendovi era possibile leggere alcune frasi dedicate alla serie e ai suoi personaggi e tra queste vi era proprio l'annuncio della terza parte: "Assane Diop è sempre un passo avanti. Lupin tornerà per una terza parte".

La notizia è stata anche confermata tra l'altro anche da Omar Sy che con un post sui social ha dato adito a tutte le ipotesi circolate sul web nei giorni scorsi: "Non possiamo nascondervi nulla. La terza parte di Lupin è stata confermata".

Non è di certo ancora chiaro se i nuovi episodi di Lupin andranno ad inserirsi nel contesto della prima stagione o se decreteranno un nuovo inizio per lo show Netflix. Secondo alcuni potrebbe essere una sorta di soft reboot, soprattutto per il modo in cui la parte 2 di Lupin si è conclusa. Ricordiamo che Assane è riuscito a far incriminare il suo arcinemico Pellegrini, ma resta ancora uno degli uomini più ricercati in Francia e per tale ragione è stato costretto a fuggire, lascinado però alcuni indizi a suo figlio e alla sua ex moglie.