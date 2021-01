Lupin: Omar Sy sul fascino del protagonista: 'Per un attore è un personaggio fantastico'

Uno dei motivi per il successo di pubblico di Lupin è sicuramente la bravura dell'attore protagonista Omar Sy, che è riuscito a dare vita al celebre personaggio letterario francese. Ecco una sua intervista in cui dice la sua sul Ladro Gentiluomo.

L'attore francese ha discusso con i giornalisti di Variety i motivi che lo hanno spinto ad accettare il ruolo di Assane Diop, giovane ragazzo affascinato dal personaggio di Lupin. Ecco cosa ha dichiarato Omar Sy: "Se fossi stato inglese avrei voluto essere James Bond, invece da francese preferisco Lupin. È scherzoso, intelligente, è un ladro ed è circondato da donne. Inoltre è un personaggio che fa finta di essere un'altra persona, per un attore è la cosa migliore. È qualcuno che devi conoscere perché fa parte della cultura, alla fine ho notato questo filo conduttore tra i libri, le serie TV che ho visto da bambino e alcuni manga. Mi sono appassionato molto al personaggio lavorando su Lupin".

Continua poi: "È la prima volta che interpreto questo tipo di padre, una persona che ha molte questioni in sospeso. Mi sono sempre interessato alla paternità, non è una cosa facile e non sai mai se sei stato un buono o cattivo padre finché i tuoi figli non sono cresciuti... L'idea dell'eredità mi commuove, cosa rimane alla fine e cosa tramandiamo? È questa la cosa che ci rende umani, il vero significato della vita".

In attesa di sapere quando saranno disponibili le puntate della seconda parte della prima stagione, vi lasciamo con la nostra recensione di Lupin.