Lupin, Omar Sy: parla il protagonista della serie Netlix: 'È il ruolo perfetto'

Da questa mattina è disponibile su Netflix Lupin, una nuova serie tv di produzione francese con protagonista Omar Sy. E proprio l'attore ha parlato del ladro gentiluomo in una recente intervista.

Ai microfoni di Variety, Omar Sy, che già da tempo portava avanti una collaborazione con Gaumont Télévision, società produttrice dello show Netflix, ha confessato:"Mi hanno chiesto 'Che personaggio ti piacerebbe interpretare? E la mia risposta è stata 'Lupin!'.

"Se fossi stato inglese avrei detto James Bond, ma Lupin è il miglior personaggio. Non puoi crescere in Francia e non sapere chi è lupin. È divertente, elegante. C'è azione. È davvero il personaggio perfetto per spuntare tutte le caselle del ruolo ideale. Puoi fare davvero di tutto, è il ruolo perfetto".

E quindi eccolo qui, in prima linea in una serie che da Lupin prende tanto, pur non avendo direttamente come protagonista QUEL ladro gentiluomo.

Sy interpreta infatti Assane Diop, una sorta di discepolo di Lupin, cresciuto con le storie del famigerato personaggio, dato che il padre gli regalò uno dei romanzi di Maurice LeBlanc quando era ancora un ragazzo.

Ma per scoprire come e quanto ancora lo show riprende dalla tradizione dei romanzi di LeBlanc, e come e quanto, invece, diverge e mostra tutta la sua originalità, dovrete cliccare sul tasto play nella home di Netflix sui vostri televisori o, magari, dare un'occhiata alla nostra recensione di Lupin.