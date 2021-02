Lupin Parte 1: spiegazione del finale di stagione dello show Netflix

Ha riscosso un gran successo su Netflix Lupin, la serie con Omar Sy ispirata al celebre ladro gentiluomo, tanto che è in arrivo una riedizione del libro con le foto dello show. In attesa dell'uscita della seconda parte, il co-creatore e sceneggiatore George Kay ha spiegato le possibili interpretazioni del finale della prima parte.

L'ultimo (per il momento) episodio di Lupin si è concluso con Assane Diop che si ritrova faccia a faccia con il detective della polizia Youssef Guedira (Soufiane Guerrab), l'unico ad aver capito che Lupin e Assane sono la stessa persona. Secondo una teoria diffusasi tra i fan dello show, a questo punto potrebbe anche non arrestarlo, ma anzi allearsi con lui contro Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), il vero villain della situazione.

"Beh, sarebbe divertente se succedesse" ha detto George Kay a proposito di questa idea. "In termini di priorità per Assane, tutto quello che posso dire è che se fossi Assane, farei tutto il possibile per riavere indietro mio figlio. In questa situazione non ti fermi davanti a nulla e qualunque complice è valido. Ma anche la cosa su Guedira come personaggio è... sa che catturare Assane sarebbe importante per la sua carriera, ma allo stesso tempo è un fan di Lupin e riconosce il suo eroe nella sua preda. Resta un enigma tutto suo, direi."

Come era logico aspettarsi, George Kay non si sbilancia più di tanto sul finale di Lupin. "Quindi quel cliffhanger è ovviamente: cosa farà Assane ora? Ma anche: cosa farà Guedira ora? Sarebbe sciocco dire di più perché rovinerebbe il divertimento, ma penso ci siano molte strade da percorrere."