Lupin Parte 3, quando esce la terza stagione su Netflix?

Lupin ha appassionato milioni di abbonati al servizio Netflix e dopo l’uscita della seconda parte il colosso dello streaming ha annunciato anche una terza parte. Cerchiamo di scoprire quando usciranno i nuovi episodi della terza stagione e se riprenderanno la stessa storia finora narrata.

Lupin è la nuova serie Netflix che racconta la storia del celebre ladro gentiluomo in maniera rivisitata grazie all'ottima interpretazione di Omar Sy. Le prime due parti hanno appassionato gli spettatori che non vedono l'ora che arrivi anche la terza parte che potrebbe portare la serie alla sua conclusione.

La notizia della terza parte è arrivata totalmente a caso tramite il profilo Instagram di Netflix che riportava a un sito www.assane-diop.com con alcune indicazioni tra cui: Assane Diop è sempre un passo avanti. Lupin tornerà per una terza parte. Non si sa nulla né sull'uscita né sulla storia, infatti per quest'ultima non si capisce se continuerà la trama della prima e seconda parte o se inizierà una seconda stagione totalmente nuova.

I fan, però, sono entrati subito in hype e non vedono l'ora che arrivi sul servizio streaming di Netflix. Sì, appunto, quando potrebbe arrivare? Non ci sono dati ufficiali, ma pare che potremmo riuscire a vedere la terza parte di Lupin per gennaio 2022 dato che, almeno per il momento, non ci sono grosse restrizioni riguardo alla pandemia di Covid-19.

Omar Sy è stato, ovviamente, confermato nel cast della terza stagione. Con lui dovrebbero tornare anche i personaggi di Antoine Gouy nel ruolo dell'amico Benjamin, di Soufiane Guerrab nel ruolo dell'Agente Guedira e Clotilde Hesme nel ruolo di Juliette Pellegrini. Tra i confermati dovrebbero esserci anche Etan Simon nel ruolo di Raoul, Ludivine Sagnier nel ruolo di Claire e Shirine Boutella nel ruolo di Sofia Belkacem.

Secondo alcuni, comunque, la terza parte potrebbe essere una sorta di soft reboot, soprattutto per il modo in cui la parte 2 di Lupin si è conclusa. Ricordiamo che Assane è riuscito a far incriminare il suo arcinemico Pellegrini, ma resta ancora uno degli uomini più ricercati in Francia e per tale ragione è stato costretto a fuggire, lasciando però alcuni indizi a suo figlio e alla sua ex moglie. Vi lasciamo a tutti i dettagli per osservare la seconda parte dello show.