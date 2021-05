Lupin, quando arriva la parte 2 su Netflix? Tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi

Lupin sta per tornare su Netflix. La seconda parte della serie ispirata alle gesta del celebre ladro gentiluomo nato dalla penna di Maurice Leblanc, diventata nel giro di breve tempo uno degli show più visti della piattaforma, ha finalmente ottenuto una data di uscita.

Per scoprire quando saranno disponibili i nuovi episodi e tutte le informazioni in nostro possesso, vi rimandiamo al video che abbiamo realizzato per il canale YouTube di Everyeye Plus, che potete visionare comodamente anche nella parte alta di questa pagina.

Vi ricordiamo che Lupin è incentrata su Assane Diop, la cui infanzia è stata sconvolta quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine non commesso dalla famiglia Pelligrini. Venticinque anni dopo, Assane usa il libro 'Arsène Lupin, ladro gentiluomo' come ispirazione per vendicare suo padre. Questa la sinossi della parte 2: "La sete di vendetta di Assane nei confronti di Hubert Pelligrini ha fatto a pezzi la sua famiglia. Con le spalle al muro, ora deve pensare a un nuovo piano, anche se questo significa mettersi in grave pericolo."

Cosa vi aspettate dai prossimi episodi dello show?