Lupin: quando esce la prossima stagione della serie Netflix con Omar Sy?

Dopo essere stata apprezzata dalla maggior parte del pubblico e della critica, arriva anche un bel riconoscimento: Lupin è la seconda serie TV Netflix più vista all'esordio di sempre, e lo show non vede l'ora di poter sorprendere ancora i propri fan, che aumentano ogni giorno, con il suo secondo ciclo di episodi, davvero molto atteso.

È già infatti arrivato il momento di parlare di quando la seconda parte di Lupin potrebbe essere pubblicata da Netflix, facendo ipotesi concrete sulla pubblicazione delle puntate di un prodotto diventato subito tra i più amati sulla piattaforma streaming.

La produzione della serie TV Lupin

Le riprese della serie TV sono iniziate alla fine del 2019, per venire sospese forzatamente a marzo del 2020 per la pandemia globale di COVID-19. I lavori sul set sarebbero dovuti ricominciare a durante il mese di settembre 2020, ma successivamente sono stati anticipati a giugno e luglio. Per la prima stagione sono stati prodotti 10 episodi, di cui abbiamo visto, per ora, solo i primi cinque, usciti in contemporanea nei paesi in cui sono stati resi disponibili l'8 gennaio del 2021. Ora quanto dovremmo attendere?

Quando esce la seconda parte di Lupin su Netflix?

In mancanza di notizie ufficiali, per ora è possibile solo speculare, e guardare a quanto fatto con altri prodotti simili. Solitamente Netflix, quando si tratta di serie TV divise in "parti" pubblica due cicli di episodi entro lo stesso anno (salvo rari casi), idealmente una parte all'inizio e una alla fine. Nella migliore delle ipotesi, comunque, sono sempre passati almeno 6/8 mesi tra una parte e l'altra, quindi possiamo aspettarci Lupin parte 2 almeno per l'estate del 2021, se non per il periodo autunnale dello stesso anno. Molto dipenderà da come procederanno i lavori di ulteriori stagioni (assai probabili) dello show, che potrebbero far propendere per una pubblicazione anticipata o ritardata delle puntate già pronte. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della prima parte della serie TV Netflix Lupin, ora vogliamo sentire la vostra: quando pensate potrà uscire la seconda parte di Lupin su Netflix? Non esitate a lasciare un commento nello spazio a essi dedicato!