Lupin, rilasciata una nuova clip speciale della serie tv con Omar Sy

In occasione dell'evento Netflix TUDUM, è stato presentato un nuovo trailer di Lupin, serie tv che vede Omar Sy nei panni del ladro più famoso di Francia. Nel nuovo teaser viene chiarita la posta in gioco della nuova stagione coinvolgendo famiglia e alto rischio di essere catturati.

Le immagini mostrano alla perfezione la sensazione di urgenza che avvolge l'intera stagione. Dopo gli eventi della Parte 2, Assane torna a Parigi nel tentativo di convincere la moglie e il figlio a scappare con lui in un luogo più sicuro. Infatti, il personaggio continua ad essere un ricercato costantemente in pericolo e che potrebbe essere arrestato da un momento all'altro. Temendo che la polizia possa intercettarlo, in una delle scene, decide di passare sui tetti, venendo preso sotto tiro da due cecchini e tentando in tutti modi di scappare dal loro tiro.

Nel frattempo è già stata annunciata la data d'uscita della terza parte di Lupin, rassicurando i fan sul destino della serie. Dopo che le prime due parti di Lupin sono state rilasciate entrambe nel 2021, i fan hanno dovuto aspettare più di due anni per vedere realizzata la loro aspettativa di una terza stagione. I nuovi episodi della serie arriveranno il 5 ottobre, confermando le date d'uscita già precedentemente annunciate.

In attesa dell'uscita della terza parte, vi consigliamo la nostra recensione della seconda parte di Lupin. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!