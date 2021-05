Lupin, rivelata la data di uscita della seconda parte della serie Netflix: ecco il trailer

Fin dai primissimi giorni dopo la sua uscita su Netflix, Lupin si è rivelata una serie clamorosamente popolare, e lo stesso Omar Sy è sconvolto dal successo dello show. Si attendeva, quindi, soltanto la data di uscita della seconda parte prima di iniziare il conto alla rovescia, e l'annuncio è arrivato nella giornata di martedì.

La seconda parte di Lupin sarà in streaming su Netflix tra un mese esatto, a partire cioè da venerdì 11 giugno. La piattaforma streaming ha pubblicato anche un nuovo trailer dello show, visibile all'interno della notizia, anche in italiano.

Resta ora da capire se Lupin 2 sarà l'ultima parte o la serie continuerà, ma intanto qualche altra ora di emozioni, in binge watching o centellinate, è assicurata per l'inizio dell'estate.

La serie Netflix Lupi è incentrata su Assane Diop (interpretato da Omar Sy), la cui infanzia è stata sconvolta quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine non commesso dalla famiglia Pelligrini. Venticinque anni dopo, Assane usa il libro Arsène Lupin, ladro gentiluomo come ispirazione per vendicare suo padre.

La sinossi ufficiale di Lupin 2 recita: "La sete di vendetta di Assane nei confronti di Hubert Pelligrini ha fatto a pezzi la sua famiglia. Con le spalle al muro, ora deve pensare a un nuovo piano, anche se questo significa mettersi in pericolo."