Lupin: la seconda parte da oggi su Netflix, tutto quello che c'è da sapere

Dopo essere stata attesa da tutti coloro che hanno apprezzato i primi episodi, da oggi è finalmente disponibile su Netflix la seconda parte della prima stagione di Lupin, la serie rivelazione dell'anno con Omar Sy protagonista. Ritroveremo ancora quindi il fuorilegge interpretato dall'attore francese che si ispira alle gesta del celebre ladro.

Vi ricordiamo che Lupin è incentrata su Assane Diop, la cui infanzia è stata sconvolta quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine non commesso dalla famiglia Pelligrini. Venticinque anni dopo, Assane usa il libro 'Arsène Lupin, ladro gentiluomo' come ispirazione per vendicare suo padre. Questa la sinossi della parte 2: "La sete di vendetta di Assane nei confronti di Hubert Pelligrini ha fatto a pezzi la sua famiglia. Con le spalle al muro, ora deve pensare a un nuovo piano, anche se questo significa mettersi in grave pericolo.

"Nella serie Netflix, Assane Diop (interpretato da Omar Sy, che ha raggiunto la fama grazie al successo di Quasi Amici) è intenzionato a vendicare, a 25 anni di distanza, la morte di suo padre, ingiustamente accusato di un crimine non commesso dalla famiglia Pelligrini. Nel corso dei nuovi cinque episodi che concluderanno questa prima stagione di Lupin (che speriamo non sarà anche l'ultima) ritroveremo quindi il protagonista Assane sulle tracce del figlio Raoul assieme a Guedira; il figlio è stato infatti rapito alla fine del quinto episodio della prima stagione per ordine di Pellegrini intenzionato a non far trapelare nient'altro dei suoi loschi affari che ne completerebbero la reputazione.

"Lupin concepito da Netflix funziona e imbastisce un racconto intrigante fatto di personaggi carismatici ed efficaci. Il minor citazionismo all'opera di Leblanc permette al prodotto, in questa seconda parte, di assumere più identità e spessore, con alcune intuizioni visive davvero niente male", leggiamo nella nostra recensione a Lupin - Parte 2. Prima della visione potete anche recuperare il trailer ufficiale della seconda parte.