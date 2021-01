Lupin: ci siamo, a che ora esce la serie con Omar Sy su Netflix?

Una delle novità più attese in questo primissimo scorcio del 2021 è Lupin, la nuova serie originale Netflix inspirata al celebre ladro gentiluomo. Protagonista sarà Omar Sy, attore che ha raggiunto la fama mondiale grazie a Quasi Amici, nel ruolo di Assane, un uomo che cerca di seguire le orme del personaggio inventato da Maurice Leblanc.

Lupin sarà in streaming da domani, venerdì 8 gennaio, a partire dalle 9 del mattino, come accade solitamente con i nuovi titoli pubblicati sulla piattaforma streaming.

Si tratterà quindi di un adattamento ambientato ai giorni nostri. Secondo la sinossi ufficiale di Lupin, "Da adolescente, la vita di Assane Diop è stata sconvolta quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso. Venticinque anni dopo, Assane userà il libro 'Arsène Lupin, ladro gentiluomo' come ispirazione per vendicare suo padre."

La prima parte di Lupin sarà composta da cinque episodi. Oltre a Omar Sy, fanno parte del cast anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

"Sono felice d’avere l’opportunità di interpretare un personaggio carismatico come Arsène Lupin" ha dichiarato in una recente intervista Omar Sy. "Si tratta di un adattamento moderno e del tutto inaspettato. Netflix ha già ospitato grandi progetti di qualità e far parte del gruppo è una vera ispirazione per me."

