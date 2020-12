Lupin, il trailer italiano della serie Netflix con Omar Sy ispirata al ladro gentiluomo

Netflix ha pubblicato la locandina e il trailer italiano di Lupin, nuova serie originale che vede come protagonista Omar Sy (Quasi Amici) nei panni di un uomo che segue le orme del leggendario ladro gentiluomo nato dai romanzi di Maurice Leblanc.

Questa la trama: "Da adolescente, la vita di Assane Diop è stata sconvolta quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso. 25 anni dopo, Assane userà il libro "Arsène Lupin, ladro gentiluomo" come ispirazione per vendicare suo padre."

Faranno parte del cast, tra gli altri, anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. Creata da George Kay e prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck), la serie debutterà sul servizio con una prima parte composta da 5 episodi. Le prime tre puntate portano la firma di Louis Leterrier, mentre i restanti due sono stati diretti da Marcela Said.

Gli episodi saranno disponibili su Netflix a partire dall'8 gennaio 2021.

Potete visionare il filmato e il poster rispettivamente in cima e in calce all'articolo.