Lupita Nyong'o e Danai Gurira di nuovo insieme per Americanah, nuova serie HBO Max

HBO Max ha ordinato una nuova serie limitata intitolata Americanah, che riunirà le star del film Marvel Studios Black Panther Lupita Nyong’o e Danai Gurira.

Le due, però, non lavoreranno insieme davanti alla cinepresa, dato la Nyong’o sarà la protagonista della serie, mentre la Gurira servirà come showrunner.

Basata sull'omonimo romanzo best-seller di Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah è una storia epica di una donna nata in Nigeria che, partita per l'America, si ritroverà a vivere amore, angoscia e avversità, in un lungo viaggio alla scoperta di se stessa. Ecco la descrizione della serie di HBO Max:

"Americanah racconta la storia di Ifemelu (Nyong’o), una giovane, bella e sicura di sé cresciuta in Nigeria, che da adolescente si innamora del suo compagno di classe Obinze. Vivendo in un paese governato dai militari, i due partono per l'Occidente, con Ifemelu diretta in America, dove, nonostante il suo successo accademico, è costretta a cimentarsi per la prima volta con ciò che significa essere neri. Obinze, tranquillo e premuroso, aveva sperato di unirsi a lei, ma l'America post 11 settembre chiusa in se stessa gli sbarra le porte, costringendolo ad una vita senza documenti a Londra. a lui, si immerge invece in una pericolosa vita priva di documenti a Londra. Un racconto che è diventato un simbolo nella conversazione culturale, Americanah è un'incredibile esplorazione dell'esperienza umana lungo tre continenti che restituisce una visione empatica e avvincente delle complesse realtà di razza, politica, immigrazione e identità."

La serie sarà prodotta da Gurira e Nyong'o per Eba Productions e dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt. Per altre informazioni su HBO Max, scoprite le nuove serie Legendary e The Greater Space, ma anche Tokyo Vice con Ken Watanabe e Ansel Egort.