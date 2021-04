Luther, la serie con Idris Elba ha problemi di diversità? L'opinione della BBC

Luther è finita nell'occhio del ciclone dopo che la Diversity Chief della BBC, Miranda Wayland, ha affermato che la serie ha un problema con la rappresentazione della diversità. Wayland è stata assunta dal network proprio al fine di migliorare questo tipo di rappresentazione all'interno dei prodotti BBC. E ora è arrivato il giudizio su Luther.

Se da un lato Miranda Wayland ha elogiato lo show per aver affidato il ruolo di protagonista ad un personaggio nero, dall'altro ha sottolineato come la serie mostri comunque degli aspetti da migliorare.

"Quando la serie è uscita all'inizio, tutti adoravano il fatto che Idris Elba fosse presente, era un personaggio nero davvero forte. Ci siamo innamorati tutti di lui. Chi non l'ha fatto, giusto? Ma dopo essere entrati nella seconda stagione c'erano altre reazioni come 'Ok, non ha amici neri, non mangia cibo caraibico, questo non ci sembra autentico'" ha dichiarato Wayland a The Hollywood Reporter.



Wayland ha sottolineato come BBC e le tv in generale debbano accertarsi che le rappresentazioni siano accompagnate da una cultura adeguata che rifletta quelli che sono gli aspetti fondamentali e peculiari della stessa.

Lo scorso anno Idris Elba ha annunciato che non ci sarà nessuna nuova stagione di Luther ma che verrà prodotto un film per il cinema.

Idris Elba è il protagonista dello show, nei panni di John Luther, un ispettore di polizia della squadra omicidi di Londra.



Un paio d'anni fa Idris Elba raccontò di come Luther abbia influenzato la sua vita. Elba farà parte del cast di The Suicide Squad di James Gunn.